«Угроза частной жизни и нелегальные зубные щетки»: какие законы вступят в силу 24 сентября

Со вторника, 24 сентября, в стране вступают в силу четыре новых закона, касающихся бродячих собак, мобильных телефонов граждан, частных детективов и лицензирования детских зубных щеток. Подробнее об этом сообщает DEITA.RU.

Первый закон запрещает наносить какие-либо увечья и травмы бродячим животным при их отлове. Убивать брошенных людьми животных региональные власти или уполномоченные на отлов компании также не имеют законного права.

Правительственные методические указания регионам также регламентируют итоговые цели отлова: животные могут быть забраны с улицы для размещения в приютах в целях дальнейшего устройства в семьях новых владельцев и для возвращения «потеряшек» хозяевам. Если после всех принятых мер животные остаются бездомными, законодатель настаивает на их возвращении на «прежние места обитания» т.е. на улицу.

Отловом бродячих животных могут заниматься только выигравшие соответствующий государственный тендер компании или индивидуальные предприниматели.

Второй закон обязует всех граждан России вносить свой действующий номер мобильного телефона и электронную почту в единую биометрическую систему.

Третий закон изменил правила получения лицензии на частную детективную и охранную деятельность. Теперь стать частными детективами могут только граждане России в статусе индивидуального предпринимателя, продлить лицензию разрешается всем, кому ранее было выдано соответствующее разрешение, а получить сведения о лицензии конкретного детектива – все обратившиеся в уполномоченный орган.

Стоимость получения новой лицензии теперь равняется семи с половиной тысячи рублей, а за продление, получение копии и переоформление придется заплатить семьсот пятьдесят рублей. Срок предоставления услуги не должен быть более сорока пяти дней с момента обращения в органы.

Четвертый закон сообщает о том, что теперь производство и выпуск детских зубных щеток, в том числе электрических, и других приспособлений для гигиены полости рта несовершеннолетних, возрастом от трех лет, на территории ЕАЭС невозможен без маркировки и «оценочных» документов.

Екатерина Цой