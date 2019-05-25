Песков связал торговую войну и недоброжелательность других стран с угрозой рунету, сообщает DEITA.RU.

По информации, предоставленной РИА Новости, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посчитал недружественные шаги некоторых стран подтверждением угрозы для Рунета. Торговые войны, по его словам, влияют на многие сферы, и опасность – реальная.

Поэтому закон о надежном и автономном Рунете призван обезопасить россиян в случае неблагоприятных действий из-за рубежа. Для защиты интересов страны требуется резервирование внутренних мощностей, говорит Песков. В подтверждение своих слов он упомянул ситуацию с Huawei и Google.

Пресс-секретарь видит отключение России реальным, поскольку США «де факто» администрируют глобальный интернет.

Анастасия Туркова