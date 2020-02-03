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6 Декабрь 2019, 18:15

«Угроза паралитического газа»: Школы Хабаровска и ЕАО эвакуируют

школа

В письмах говорится об угрозе нервно-паралитического газа

Школы в столице Хабаровского края и Комсомольске-на-Амуре эвакуируют из-за угроз, поступивших на электронные почты руководства образовательных учреждений, сообщает DEITA.RU.

Как пишут РИА «Новости», в письмах говорится об угрозе нервно-паралитического газа, который якобы распространят в зданиях школ.

Так, в Хабаровском крае дети и педагоги экстренно покинули две школы, в ЕАО – одну.

Напомним, что в январе по Дальнему Востоку прокатился настоящий шквал «минирований». Во Владивостоке, Хабаровске, Биробиджане люди массово покидали здания школ, университетов, детских садов и даже ряд культурных учреждений.

 Сообщается, что ни одна из угроз «минирования» не подтвердилась. 

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