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Угроза подтопления: синоптик выпустил предупреждение
Ближайшая ночь будет опасной, сообщает DEITA.RU.
Метеоэксперт, автор портала «Маглипогода», опубликовал предупреждение о резком ухудшении погодных условий во Владивостоке. По данным автора, в ночь на субботу, 26 октября, во Владивостоке будет сильный дождь.
Метеоэксперт предупредил: в городе будут сильные ливни и грозы. Местами количество осадков превысит 50 мм за 12 часов. Это означает, что в городе могут быть подтопления.
Кроме того, во Владивостоке ожидается усиление ветра – порывы будут достигать штормовых значений.
Однако днем непогода прекратится. Уже в субботу без осадков, до +10 тепла.
Елена Миронова