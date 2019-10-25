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Угроза подтопления: синоптик выпустил предупреждение

дождь, лужи, ливень, гроза, авто

Ближайшая ночь будет опасной, сообщает DEITA.RU.

Метеоэксперт, автор портала «Маглипогода», опубликовал предупреждение о резком ухудшении погодных условий во Владивостоке. По данным автора, в ночь на субботу, 26 октября, во Владивостоке будет сильный дождь.

Метеоэксперт предупредил: в городе будут сильные ливни и грозы. Местами количество осадков превысит 50 мм за 12 часов. Это означает, что в городе могут быть подтопления.

Кроме того, во Владивостоке ожидается усиление ветра – порывы будут достигать штормовых значений.

Однако днем непогода прекратится. Уже в субботу без осадков, до +10 тепла.

Елена Миронова

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