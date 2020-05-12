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Угроза рядом: в Сети активизировались мошенники

Мошенник

Эпидемия коронавируса и связанные с ней карантинные ограничения побудили жуликов разных мастей перебраться из реального мира в киберпространство, сообщает ИА DEITA.RU.

В эфире телеканала "Россия 24" о повышения уровня опасности в Сети рассказал вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко.

По его словам, за последнее время наметился устойчивый тренд перетекания преступлений во всемирную паутину, поэтому всем пользователям интернета следует быть аккуратнее.

Чиновник добавил, что ситуация с распространением COVID-19 стала неким катализатором для злоумышленников перейти в Сеть. При этом власти сейчас разрабатывают новые методы для борьбы с такими мошенниками.

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