Угрозу взлёта тарифов ЖКХ оценили в Правительстве России

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Собираемость платежей в марте показала хорошие результаты
Стоит ли опасаться увеличения стоимости услуг жилищно-коммунального хозяйства, рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщает ИА DEITA.RU.
По словам Марата Шакирзяновича, Кабмин не планирует увеличивать тарифы ЖКХ. Собираемость платежей в марте только радовала, показатель достиг 92 процентов, тогда как в апреле он снизился на 25%. Кабмин связывает подобное снижение с режимом самоизоляции, отмечает «Парламентская газета». Так, например, люди в возрасте не привыкли использовать для оплаты мобильные или электронные сервисы, а в связи с самоизоляцией они вынуждены находиться дома.
Ранее, в первых числах текущего месяца специалисты сферы ЖКХ прогнозировали рост расходов жителей России на услуги ЖКХ на 30% во время «домашнего» режима.
Ранее на портале ИА DEITA.RU сообщалось о методах борьбы с неправильным начислением стоимости той или иной услуги ЖКХ. Данные можно перепроверить самому, в случае обнаружения ошибки можно позвонить по номеру квитанции и сообщить о своём наблюдении. Если же пользователь полагает, что ошибки допускаются управляющей компанией специально, обращаться следует в надзорные органы.