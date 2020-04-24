Угрозу взлёта тарифов ЖКХ оценили в Правительстве России

Стоит ли опасаться увеличения стоимости услуг жилищно-коммунального хозяйства, рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщает ИА DEITA.RU.



По словам Марата Шакирзяновича, Кабмин не планирует увеличивать тарифы ЖКХ. Собираемость платежей в марте только радовала, показатель достиг 92 процентов, тогда как в апреле он снизился на 25%. Кабмин связывает подобное снижение с режимом самоизоляции, отмечает «Парламентская газета». Так, например, люди в возрасте не привыкли использовать для оплаты мобильные или электронные сервисы, а в связи с самоизоляцией они вынуждены находиться дома.

Ранее, в первых числах текущего месяца специалисты сферы ЖКХ прогнозировали рост расходов жителей России на услуги ЖКХ на 30% во время «домашнего» режима.

Ранее на портале ИА DEITA.RU сообщалось о методах борьбы с неправильным начислением стоимости той или иной услуги ЖКХ. Данные можно перепроверить самому, в случае обнаружения ошибки можно позвонить по номеру квитанции и сообщить о своём наблюдении. Если же пользователь полагает, что ошибки допускаются управляющей компанией специально, обращаться следует в надзорные органы.