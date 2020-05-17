telegr wh call

Новости

Врач: Теперь быть воспитанным человеком – значит вооружиться маской

18 Май 2020, 16:45

Как получить детское пособие — рассказали власти Приморья

18 Май 2020, 16:15

В Приморье возбудили уголовные дела за контрабанду лесоматериалов

18 Май 2020, 15:45

Минтруд: Пенсионные накопления россиян снизятся уже в следующем году

18 Май 2020, 15:15

В городе президентского внимания предупреждают о плохой дороге ярким плакатом

18 Май 2020, 14:45

Во Владивостоке реконструируют важный надземный переход

18 Май 2020, 14:15

Победителей не будет: итоги школьных олимпиад зачтут по-другому

18 Май 2020, 13:45

Россиян хотят ещё больше огородить от спиртного

18 Май 2020, 13:15

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Ухажер с сайта знакомств ограбил с ножом воспитательницу детсада

букет

Подозреваемый начал вымогать деньги на первом свидании

Необычное ограбление произошло в Санкт-Петербурге – женщина познакомилась на специализированном сайте с мужчиной, которой ограбил ее на первом же свидании, сообщает ИА DEITA.RU.

Как пишет местная полиция, помощница воспитателя в детском саду познакомилась с мужчиной на сайте и пригласила к себе домой. Даме он представился Евгением, 40 лет от роду.

До этого горожанка переписывалась со злоумышленником два месяца. Во время распития алкоголя мужчина неожиданно начал угрожать своей жертве ножом и требовать у нее пароль к банковскому приложению. Он снял со счета потерпевшей 50 тысяч рублей и сбежал.

Уголовное дело возбуждено по факту разбоя, сейчас подозреваемый находится в розыске. Отмечается, что у него на руках татуировки.  

Читайте также:

Полиция рассказала о наказаниях за ковид-фейки

Шесть приморцев незаконно заработали 20 млн рублей

МЧС предупреждает Приморье об опасности

Александра Маслова

Популярное

Роспотребнадзор сделал заявление по отпускам для россиян

В городе президентского внимания предупреждают о плохой дороге ярким плакатом

«Прямо под окнами!»: владивостокцы возмущены строительством очередного торгового центра

ГИБДД готовит новый способ проверки водителей
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...