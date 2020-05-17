Ухажер с сайта знакомств ограбил с ножом воспитательницу детсада

Необычное ограбление произошло в Санкт-Петербурге – женщина познакомилась на специализированном сайте с мужчиной, которой ограбил ее на первом же свидании, сообщает ИА DEITA.RU.

Как пишет местная полиция, помощница воспитателя в детском саду познакомилась с мужчиной на сайте и пригласила к себе домой. Даме он представился Евгением, 40 лет от роду.

До этого горожанка переписывалась со злоумышленником два месяца. Во время распития алкоголя мужчина неожиданно начал угрожать своей жертве ножом и требовать у нее пароль к банковскому приложению. Он снял со счета потерпевшей 50 тысяч рублей и сбежал.

Уголовное дело возбуждено по факту разбоя, сейчас подозреваемый находится в розыске. Отмечается, что у него на руках татуировки.