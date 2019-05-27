Мужчина из Японии круто изменил свою жизнь после ухода жены. Японец взял себя в руки и стал победителем соревнований по бодибилдингу, сообщает DEITA.RU.

Сегодня пользователь Instagram с ником @shirapyong66 ведет свои страницы в социальных сетях, делится опытом, а еще пять лет назад его бросила жена, он начал выпивать и превратился в обрюзглого мужичка средних лет.

Глядя на себя в зеркало, он вспомнил молодость, когда занимался спортом, и решил принять участие в соревнованиях по бодибилдингу. Несколько месяцев упорной подготовки привели к неожиданному результату: удалось скинуть 12 килограммов, привести себя в форму, отказаться от депрессии и даже победить в состязаниях.

Сегодня Shirapyon уверяет, что если его примеру последуют другие люди, оказавшиеся в сложной ситуации, он будет счастлив.

Екатерина Брязгунова