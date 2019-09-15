Уходить в отпуск и увольняться россияне будут по-новому

Российские власти сильно изменили правила выхода в отпуск для работников предприятий, сообщает DEITA.RU. Новые требования, запечатленные в Трудовом кодексе, вступают в силу уже 1 октября.



Уже через пару недель каждый сотрудник получит право сдавать заявление об отпуске, а также на увольнение в электронном виде. В качестве примера приводится относительно привычная ситуация, когда, находясь, в отпуске человек принимает взвешенное решение расторгнуть с работодателем трудовые взаимоотношения. Тогда он можно отправить заявление об увольнении по почте в электронном виде. В этом случае работодателю придется его принять.

Вторым не менее важным изменением станет выплата отпускных. С 1 октября каждый работодатель обязан будет выплачивать деньги, положенные на отпуск, за три рабочих дня. Данную меру закрепили в 136-статье Трудового кодекса.

А если в отпуск пришлось уйти экстренно — с завтрашнего дня, то работодатель обязан будет рассчитаться с сотрудников в течение трех дней после того, когда было написано заявление об отпуске.

Ранее прошла информация о том, что в резюме, которые россияне высылают потенциальным работодателям, а также вывешивают на общее обозрение на популярных досках объявлений, появится новый пункт. Теперь соискатели будут рассказывать об участии в волонтерской деятельности. Отмечается, что волонтерство — одна из самых сильных черт будущего работника.

Екатерина Брязгунова