Уйдет ли Apple с российского рынка, сказал эксперт

Власти уверены, что для компании не станет проблемой установка российского ПО на гаджеты, сообщает DEITA.RU.



Глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров прокомментировал новый закон, который запрещает продавать гаджеты без установленного на него российского ПО. По мнению министра, новые правила не приведут к тому, что компания Apple откажется от работы на огромном российском рынке.

Как пишет РИА «ФАН», Мантуров не видит проблем в предустановке производителями российских приложений из списка правительства. Более того, никаких дополнительных затрат и роста цен на гаджеты не предвидится.

Заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Владимир Ионкин согласен с позицией министра. Эксперт уверен, что американской компании невыгодно терять такой рынок.

Елена Миронова