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Кот-таксист: видео взрывает интернет

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6 Декабрь 2019, 18:15

Уйдет ли Apple с российского рынка, сказал эксперт

айфон

Власти уверены, что для компании не станет проблемой установка российского ПО на гаджеты, сообщает DEITA.RU.

Глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров прокомментировал новый закон, который запрещает продавать гаджеты без установленного на него российского ПО. По мнению министра, новые правила не приведут к тому, что компания Apple откажется от работы на огромном российском рынке.

Как пишет РИА «ФАН», Мантуров не видит проблем в предустановке производителями российских приложений из списка правительства. Более того, никаких дополнительных затрат и роста цен на гаджеты не предвидится.

Заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Владимир Ионкин согласен с позицией министра. Эксперт уверен, что американской компании невыгодно терять такой рынок.

Елена Миронова

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