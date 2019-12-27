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Уйдет ли Apple с российского рынка, сказал эксперт
Власти уверены, что для компании не станет проблемой
установка российского ПО на гаджеты, сообщает DEITA.RU.
Глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров прокомментировал новый закон, который запрещает продавать гаджеты без установленного на него российского ПО. По мнению министра, новые правила не приведут к тому, что компания Apple откажется от работы на огромном российском рынке.
Как пишет РИА «ФАН», Мантуров не видит проблем в предустановке производителями российских приложений из списка правительства. Более того, никаких дополнительных затрат и роста цен на гаджеты не предвидится.
Заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Владимир Ионкин согласен с позицией министра. Эксперт уверен, что американской компании невыгодно терять такой рынок.
Елена Миронова