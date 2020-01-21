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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Уйдет ли Кожемяко из Приморья – прогноз эксперта

путин кожемяко

Политолог оценил шансы приморского губернатора на переход в новое правительство, сообщает DEITA.RU.

На фоне формирования нового кабинета министров и слухов о скорой отставке полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева все чаще звучит версия, что его место может занять приморский губернатор Олег Кожемяко. Насколько реально такое развитие событий, ИА DEITA.RU интересовалось у эксперта, руководителя Центра развития региональной политики Ильи Гращенкова. 

По мнению политолога, если отставка полпреда вполне возможна, то повышение перспективного регионального политика – вряд ли и вот почему. 

«Назначение Кожемяко на позицию Трутнева кажется довольно странным и маложелательным для всех сторон. Во-первых, в Приморском крае опять придётся избирать губернатора, а как удалось выяснить – это довольно сложная задача. Можно в очередной раз вызвать скандал и избрать не того, кого хочет Москва. Да и сам Кожемяко слишком хотел занять эту должность, чтобы отказаться от неё в пользу менее ресурсного полпредства и менее гарантированного ему кресла в правительстве России. Конечно, если Путин так решит, то, несмотря на все эти предпосылки, все произойдёт так, как он захочет. Однако, как мне кажется, волна утечек в телеграмм-каналах связана не с тем, что кто-то реально осведомлён о готовящейся ротации, сколько с желанием «хайпануть» на будоражащей теме. Подводя итог, я бы сказал так, что отставка Трутнева вполне возможно, а вот назначение на его место Кожемяко – гораздо менее очевидное решение», - заявил Илья Гращенков.

Светлана Алеутская

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