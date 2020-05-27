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Уйма папоротника выросла в Хабаровске, но его никто не покупает

папоротник

Бюджет недополучает миллиарды из-за проблем с законодательством

Очень обильный урожай любимого дальневосточниками папоротника-орляка вырос в этом году в Хабаровском крае, сообщает ИА DEITA.RU. НО сборщики столкнулись с серьезной проблемой невозможности сбыть дикорос.

Если раньше папоротник охотно брали в ресторанах, пандемия резко снизила их потребность в дикоросах. А в краевом обществе потребительской кооперации признались, что уже несколько лет как отказывается принимать орляк от местных жителей из-за проблем с законодательством, пишет ИА «Хабаровский край сегодня».

«Мы можем расходовать средства только на продукцию, которую вырастили наши селяне. Она должна иметь подтверждения из похозяйственных книг или иметь свидетельство, что произведена крестьянско-фермерским хозяйством. Но с дикоросами нельзя подтвердить документально статус сельхозпроизводителя», – поделился представитель АНО «Краевой сельскохозяйственный фонд» Александр Марченко.

Эксперты считают, что промышленная заготовка папоротника, не говоря уж о других дикоросах, способна принести Хабаровскому краю более 4 миллиардов рублей прибыли – но существующие в законодательстве препоны делают это едва ли не убыточным.

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