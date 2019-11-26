Уйти с работы пораньше лучше жителям столицы – прогноз

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Синоптики опубликовали подробный прогноз на вторник,
сообщает DEITA.RU.
Погода в Приморье в ближайшее время будет крайне неустойчивой. Об этом сообщает портал «Примпогода».
Так, синоптики прогнозируют резкое потепление в регионе. Оно будет вызвано уходом ядра антициклона в Японское море. Днем начнется активное потепление, ветер сменится на южный.
Во Владивостоке вечером ожидается снегопад – это может спровоцировать появление заторов на дорогах. Днем будет 0…-2 градуса. Ночью осадки в виде снега сохранятся, может образоваться гололедица.
Елена Миронова
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