Уйти с работы пораньше лучше жителям столицы – прогноз

Синоптики опубликовали подробный прогноз на вторник, сообщает DEITA.RU.



Погода в Приморье в ближайшее время будет крайне неустойчивой. Об этом сообщает портал «Примпогода».

Так, синоптики прогнозируют резкое потепление в регионе. Оно будет вызвано уходом ядра антициклона в Японское море. Днем начнется активное потепление, ветер сменится на южный.

Во Владивостоке вечером ожидается снегопад – это может спровоцировать появление заторов на дорогах. Днем будет 0…-2 градуса. Ночью осадки в виде снега сохранятся, может образоваться гололедица.

Елена Миронова