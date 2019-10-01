УК в ужасе: вот как нужно отапливать квартиры на самом деле

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Стали известны истинные показатели качества отопления в квартирах россиян, о которых не расскажут в управляющих компаниях. Об этом сообщает DEITA.RU.
Первый показатель, о котором мало кто знает, - это поддерживаемый температурный режим в жилом помещении после подачи отопления. По нормам температура воздуха не должна быть ниже восемнадцати градусов тепла и выше плюс двадцати двух градусов (в продуваемых квартирах на углу этот показатель должен варьироваться от двадцати до двадцати четырех градусов). Ночью допускается понижение температуры на три градуса.
Второй показатель – это температура стен в жилых помещениях. Перепады температур между воздухом и стенами не должны превышать четыре градуса.
В-третьих, важно знать, что обратный вариант подачи тепла в домовую отопительную систему – коммунальщики используют термин «обратка» - не подразумевает под собой вечно холодные батареи.
«Если вы заметили, что в вашем населенном пункте вовсю идет отопительный сезон, а трубы в вашей квартире остаются ледяными – есть смысле проверить давление, скорее всего этот показатель подается с понижением нормы», - отмечают юристы в сфере ЖКХ.
Показатели давления в батареях установлены законодательством:
с чугунными радиаторами - не более 0,6 МПа (6 кгс/кв. см);
с системами конвекторного и панельного отопления, калориферами, а также прочими отопительными приборами - не более 1 МПа (10 кгс/кв. см);
с любыми отопительными приборами - не менее чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/кв. см)
Четвертый показатель – длительность плановых ремонтных отключений тепла во время отопительного сезона. В целом перерыв не может превышать двадцать четыре часа, но в зависимости от понижения температуры в помещении время должно сокращаться:
от восемнадцати до двенадцати градусов – ограничение не более шестнадцати часов
от двенадцати до десяти градусов – ограничение не более восьми часов
от десяти до восьми градусов – не более четырех часов.
За несоблюдение теплового режима россияне имеют право обратиться в свою управляющую компанию за перерасчетом стоимости отопления в меньшую сторону.
Екатерина Цой