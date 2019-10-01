УК в ужасе: вот как нужно отапливать квартиры на самом деле

Стали известны истинные показатели качества отопления в квартирах россиян, о которых не расскажут в управляющих компаниях. Об этом сообщает DEITA.RU.

Первый показатель, о котором мало кто знает, - это поддерживаемый температурный режим в жилом помещении после подачи отопления. По нормам температура воздуха не должна быть ниже восемнадцати градусов тепла и выше плюс двадцати двух градусов (в продуваемых квартирах на углу этот показатель должен варьироваться от двадцати до двадцати четырех градусов). Ночью допускается понижение температуры на три градуса.

Второй показатель – это температура стен в жилых помещениях. Перепады температур между воздухом и стенами не должны превышать четыре градуса.

В-третьих, важно знать, что обратный вариант подачи тепла в домовую отопительную систему – коммунальщики используют термин «обратка» - не подразумевает под собой вечно холодные батареи.

«Если вы заметили, что в вашем населенном пункте вовсю идет отопительный сезон, а трубы в вашей квартире остаются ледяными – есть смысле проверить давление, скорее всего этот показатель подается с понижением нормы», - отмечают юристы в сфере ЖКХ.

Показатели давления в батареях установлены законодательством:

с чугунными радиаторами - не более 0,6 МПа (6 кгс/кв. см);

с системами конвекторного и панельного отопления, калориферами, а также прочими отопительными приборами - не более 1 МПа (10 кгс/кв. см);

с любыми отопительными приборами - не менее чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/кв. см)

Четвертый показатель – длительность плановых ремонтных отключений тепла во время отопительного сезона. В целом перерыв не может превышать двадцать четыре часа, но в зависимости от понижения температуры в помещении время должно сокращаться:

от восемнадцати до двенадцати градусов – ограничение не более шестнадцати часов

от двенадцати до десяти градусов – ограничение не более восьми часов

от десяти до восьми градусов – не более четырех часов.

За несоблюдение теплового режима россияне имеют право обратиться в свою управляющую компанию за перерасчетом стоимости отопления в меньшую сторону.

Екатерина Цой