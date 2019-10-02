Указ губернатора о премиях чиновникам признали незаконным

Верховный суд России признал недействующим указ губернатора Магаданской области Сергея Носова о порядке ежемесячного денежного поощрения государственным гражданским служащим региона, сообщает DEITA.RU по материалам прокуратуры области.

Глава Колымы ранее подписал указ о том, что некоторые руководящие категории чиновников области будут получать ежемесячные денежные поощрения в размере двух должностных окладов в случае их эффективной работы.

Вскоре после выпуска документа прокурор области вынес протест, который губернатором был отклонен. Магаданским областным судом доводы прокурора также не были приняты во внимание. Но Верховный суд России доводы прокуратуры Магаданской области счел обоснованными, признал указ губернатора области недействующим.

Ранее стало известно, что правительство Дмитрия Медведева согласовало выделение почти 10 миллиардов рублей на покупку жилья для федеральных чиновников в ближайшие два года. Эти деньги чиновники будут получать в виду субсидий для приобретения собственной недвижимости. Кроме этого, в бюджет были также заложены и расходы на переобучение госслужащих.

Дмитрий Санников