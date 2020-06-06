Указали, что делать: от Фургала ждут отмены повышения тарифов ЖКХ

Председатель партии «Стоп ЖКХ» Сергей Креков обратился к главе Хабаровского края Сергею Фургалу, с требованием отменить запланированное повышение тарифов за жилищно-коммунальные услуги, сообщает ИА DEITA.RU.

Помимо главы Хабаровского края, губернаторы ещё 82 регионов России получили от Сергей Крекова письма с требованиями отменить увеличение платы за услуги ЖКХ.

Планировалось, что тарифы могут возрасти до показателя в 6,5 процентов. Соответствующее распоряжение было подписано ещё осенью минувшего года. Однако, когда закладывались подобные планы, никто не мог предвидеть, что на весь мир глобальное влияние окажет пандемия коронавируса. Именно изменения, которые повлекла за собой пандемия коронавируса в России, спровоцировали инициативу Сергея Крюкова об отмене с планируемого повышения. Автор инициативы напоминает, что на россиянах негативно отразился режим самоизоляции в финансовом плане. Доходы россиян существенно сократились.

Меры поддержки россиян должны быть приняты безотлагательно, как полагает автор письма. Власти Крыма и Кемеровской области успели отреагировать на призыв и отказались повышать тарифы.

Кроме того, автор составил открытое письмо, которое было написано в адрес главы Кабмина Михаила Мишустина.