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Укладка асфальта в ноябре шокирует горожан - видео
Дорожная история Приморья продолжает поражать местных жителей. То бордюры во Владивостоке, то торчащие на пять-семь сантиметров люки, то куча выброшенного в лесу асфальта, то укладка асфальта в снег, сообщает DEITA.RU.
Паблик в Instagram опубликовал видео, на кадрах которого четко видно, что дорожные рабочие продолжают укладку асфальта, несмотря на погодные условия.
По словам местных жителей, инцидент произошел не где-нибудь, а в небольшом приморском городе Дальнереченске. «При таких погодных условиях кладу асфальт в Дальнереченске», — ужасаются они.
Модератор паблик опубликовал видео в воскресенье, 17 ноября, и добавил, что прислали его три дня назад.
Отметим, что дорожная проблема в Приморье назрела давно. Во многом она образовалась из-за очень дождливого лета. Полтора месяца в регионе не было солнца, из-за чего рабочие не могли выйти на объекты.
Екатерина Брязгунова