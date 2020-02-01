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6 Декабрь 2019, 18:15

Украденный телефон обошелся россиянину в 2,9 млн рублей

смартфон

Мужчина хранил огромную сумму денег на электронном счету

Полиция Санкт-Петербурга рассказала о деле о крупной краже у местного жителя, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Невские новости». В начале января у жителя Петербурга украли смартфон стоимостью 20 тысяч рублей.

Однако главная потеря для пострадавшего не этот телефон, а содержимое счета, который был к нему привязан. На нем было 2,9 млн рублей, которые мошенники и сняли. Телефон был украден в одном из баров.

Полицейские уже установили автомобиль, на котором передвигались воры. Сейчас правоохранители делают все, чтобы найти и задержать преступников.

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