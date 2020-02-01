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Украденный телефон обошелся россиянину в 2,9 млн рублей
Мужчина хранил огромную сумму денег на электронном счету
Полиция Санкт-Петербурга рассказала о деле о крупной краже у
местного жителя, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Невские новости». В начале
января у жителя Петербурга украли смартфон стоимостью 20 тысяч рублей.
Однако главная потеря для пострадавшего не этот телефон, а содержимое счета, который был к нему привязан. На нем было 2,9 млн рублей, которые мошенники и сняли. Телефон был украден в одном из баров.
Полицейские уже установили автомобиль, на котором передвигались воры. Сейчас правоохранители делают все, чтобы найти и задержать преступников.