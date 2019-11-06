Новости
Опасные вещества нашли в любимых продуктах
6 Ноябрь 2019, 05:45
Украина готова жить без российского газа
6 Ноябрь 2019, 05:00
Суд запретил любимое развлечение ГИБДД
6 Ноябрь 2019, 04:15
Никогда не оставлять номер советуют автомобилистам
6 Ноябрь 2019, 03:30
Странные запросы москвичей озвучили риелторы
6 Ноябрь 2019, 02:45
Эксперты рассказали о депутатской пенсии в 400 тысяч
6 Ноябрь 2019, 02:00
Пользователей Android предупредили об очередной угрозе
6 Ноябрь 2019, 01:15
Клиенты Альфа-банка в опасности
6 Ноябрь 2019, 00:30
Украина готова жить без российского газа
Такое заявление сделал глава министерства энергетики страны,
сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА «ФАН».
Министр энергетики Украины Алексей Оржель сделал сенсационное заявление: по его словам, страна сможет нормально пройти отопительный сезон без поставок российского газа.
Глава ведомства успокоил граждан Украины. Он заявил, что в ПХГ на территории страны имеется «рекордный» запас газа. И поэтому внешние поставки совершенно не нужны. Однако в то же время не исключено, что переговоры о продолжении поставок могут быть возобновлены.
Елена Миронова
Читайте также:
Украина признала свою зависимость от России
Улыбка Поклонской и мужская сила Эрдогана стали причиной скандала
Украина поможет России снять санкции
Популярное
Загрузка...
Загрузка...