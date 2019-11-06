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Украина готова жить без российского газа

Украина

Такое заявление сделал глава министерства энергетики страны, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА «ФАН».

Министр энергетики Украины Алексей Оржель сделал сенсационное заявление: по его словам, страна сможет нормально пройти отопительный сезон без поставок российского газа.

Глава ведомства успокоил граждан Украины. Он заявил, что в ПХГ на территории страны имеется «рекордный» запас газа. И поэтому внешние поставки совершенно не нужны. Однако в то же время не исключено, что переговоры о продолжении поставок могут быть возобновлены.

Елена Миронова

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