Украина хочет отказать в пенсиях тем, кто поддерживает Россию

Соратница нынешнего президента Украины Владимира Зеленского депутат Елизавета Богуцкая жестко высказалась насчет выплаты пенсий жителям Донбасса, сообщает ИА DEITA.RU. Депутат партии «Слуга народа» считает, что выплаты должны получать только те, кто на стороне Украины.



Как пишет РИА Новости, Богуцкая отказалась поддержать законопроект о возобновлении выплат пенсий жителям Донбасса. Она мотивировала это тем, что власти не смогут понять, поддерживает ли получатель соцподдержки Россию или нет. Если же пенсии выдавать всем, то такой шаг будет плевком в сторону жителей Донбасса, которые переехали на Украину после начала всех событий.

Ранее сообщалось о том, что власти Украины изменили правила выезда несовершеннолетних в Крым и Донбасс. В некоторых случаях сопровождение подростков не требуется по закону.