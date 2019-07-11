Кроме того, советник президента считает, что Россию стоит переименовать в Московию, сообщает DEITA.RU.



Кандидат в депутаты от украинской президентской партии «Слуга народа» и советник украинского президента Владимира Зеленского Никита Потураев сделал скандальное заявление в своем канале на YouTube. Он сказал, что Украина должна переименовать русский язык в российский.

Свою позицию советник президента мотивирует тем, что он, как филолог, считает, что украинский русский уже сильно отличается от русского, на котором говорят в России. По его мнению, пора бы разделить два этих языка. А чтобы не произошло путаницы, украинский русский надо называть русским, а государственный язык РФ - российским языком.

Кроме того, Потураев заявил, что нечего бояться. Более того, «можем вообще начать их на своих картах называть Московия. Что нам мешает?», – заявил советник президента.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Зеленский решил открыть Чернобыль для туристов, экологов и историков. Он уверен, что зона отчуждения станет новой точкой роста страны.

Елена Миронова