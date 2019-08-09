Сплотить две враждующие державы поможет авиация, сообщает DEITA.RU.

Запрет на вхождение российских самолётов в воздушное пространство Украины был нарушений с согласия второй стороны. Как стало ясно из сообщения в социальной сети Facebook портала "Украэроруха", происшествие произошло в небе над Львовской областью.

Самолёт авиакомпании "Глобус", зарегистрированной в России, столкнулся с внештатной ситуацией и попросил небольшого изменения курса у украинских диспетчеров, которое предполагало залёт на территорию страны.

Украинские коллеги пошли навстречу пилотам из России и разрешили им манёвр. В результате российский самолёт летел над Украиной целых 26 минут.

Сам факт этого полёта нарушает требование, установленное Украиной самой для себя в череде массы других запретов, связанных с непростыми отношениями между двумя странами.

Вместе с этим, данный поступок был оценен по достоинству в "Росавиации", которая ранее уже заявляла о своей готовности возобновить двухсторонние полёты.

Дмитрий Шевченко