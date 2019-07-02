ВСУ обстреляли южные сёла ДНР, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

По данным Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня украинскими военными было выпущено 32 снаряда. Также они применили орудия 122-миллиметрового калибра и минометы калибром 120 и 82 мм.

Также около 5:00 нападению подвергся поселок Александровка на западной окраине Донецка. По нему выпустили 25 мин разного калибра.

Пострадал один мирный житель 1982 года рождения — он получил множественные осколочные ранения.

Дмитрий Шевченко