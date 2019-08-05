Украинские власти считают, что им придётся применять альтернативные способы возвращения Донбасса, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Коммерсант".

Руководитель партии "Слуга народа" заявил, что затянувшийся кровавый кризис на Донбассе уже не удастся решить с помощью законных методов.

При этом, украинский политик всё же отметил, что обсуждение вопроса о возврате территорий ДНР и ЛНР как и прежде будет подниматься с самых высоких трибун украинской власти, в том числе и в Верховной Раде.

Также депутат сказал, что у Киева есть желание по-скорее закончить войну и вернуть Донбасс, а также Крым в состав Украины.

Дмитрий Шевченко