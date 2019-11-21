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19 Август 2019, 19:45

Украина переживает, что Зеленского заведут в блуд

Зеленский

Оппозиция считает, что президент развалит страну, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА «ФАН».

Депутат партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива высказался насчет политики Владимира Зеленского. По мнению оппозиционера, новый украинский президент даст стране только разорение.

Кива уверен, что Зеленский уничтожит украинскую нацию и продаст страну США. Возможно, он сделает это не намеренно, но люди, помогающие ему, заведут его в блуд.

Елена Миронова

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