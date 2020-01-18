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Украина поменяла правила выезда детей за границу

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Изменения коснутся детей от 14 до 16 лет, сообщает DEITA.RU.

Власти Украины приняли решение изменить порядок выезда несовершеннолетних в Крым и в Донбасс с территории страны. Об этом сообщает РИА«ФАН» со ссылкой на Госпогранслужбу страны.

Так, с 9 февраля для того, чтобы несовершеннолетний попал на Донбасс или в Крым или обратно на Украину, необходимо, чтобы его сопровождал родитель или опекун. В случае, если родители подростка живут на этих территориях, то сопровождение не требуется.

Елена Миронова

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