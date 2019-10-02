Украина поможет России снять санкции

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Подписание Киевом «формулы Путина» приведет к полному снятию с России «европейских» санкций - такое заявление сделал экс-глава Украины Петр Порошенко. Об этом сообщает DEITA.RU.
Речь идет о подписании четырех стороннего соглашения «российского происхождения» или «формулы Штайнмайера» по поводу признания статуса Донецкой и Луганской народных республик.
По словам Порошенко, жители Украины не простят новому президенту Владимиру Зеленскому соглашения с «формулой Путина» т.к. сам факт подписи главы Украины говорит о согласии всей страны с правомерностью «насильственного присвоения» Россией Крыма, а значит установленные Евросоюзом «протестные» санкции перестают быть обоснованными.
Отметим, во вторник, первого октября, «формулу Штайнмайера» подписали все стороны переговоров: Украина, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики, Россия и ОБСЕ.
Екатерина Цой