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Украина пообещала сорвать запуск «Северного потока-2»
Глава украинской ГТС Сергей Макогон пообещал приложить максимум усилий для того, чтобы бесповоротно сорвать проект газопровода из России в Германию, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.
В своём интервью изданию он сказал, что транзит газа через Украину после 2025 года будет остановлен, если Россия всё-таки завершит строительство газопровода «Северный поток-2», которое в настоящее время остановлено из-за санкций США.
Кроме этого, Макогон добавил, что Украина рассчитывает на помощь Евросоюза в данном вопросе, поскольку российский газопровод идёт вразрез с европейскими принципами солидарности.
Напомним, что ещё в 2019 году Россия пыталась закончить строительство «Северного потока-2», чтобы избежать подписания нового соглашения с Украиной о транзите.