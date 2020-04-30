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Украина пообещала сорвать запуск «Северного потока-2»

Северный поток

Глава украинской ГТС Сергей Макогон пообещал приложить максимум усилий для того, чтобы бесповоротно сорвать проект газопровода из России в Германию, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

В своём интервью изданию он сказал, что транзит газа через Украину после 2025 года будет остановлен, если Россия всё-таки завершит строительство газопровода «Северный поток-2», которое в настоящее время остановлено из-за санкций США.

Кроме этого, Макогон добавил, что Украина рассчитывает на помощь Евросоюза в данном вопросе, поскольку российский газопровод идёт вразрез с европейскими принципами солидарности.

Напомним, что ещё в 2019 году Россия пыталась закончить строительство «Северного потока-2», чтобы избежать подписания нового соглашения с Украиной о транзите.

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