Украина превратилась в ядерный могильник, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал замначальника милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

По мнению Басурина, Соединенные Штаты используют территории Украины исключительно с целью хранения ядерных отходов. Так, при прошлом главе государстве Петре Порошенко Вашингтон и Киев заключили соглашение, в рамках которого в Сумской области планируется захоронение ядерных отходов.

На возведение ядерных могильников США выделили 100 миллионов долларов, однако часть из этих денег разворовали, уверен Басурин.

Ранее прошла информация, что в российском Приморье планируется возведение ядерного могильника, который должен был быть запущен в эксплуатацию в 2025 году. В связи с его строительство в регионе разгорелся настоящий скандал. Люди массово выходили на митинги, протестуя против строительства предприятия, которое, к слову, оплачивали зарубежные власти.

Екатерина Брязгунова