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Украина признала свою зависимость от России

Россия Украина

Стало известно, когда «независимая» Украина отключится от электрических сетей России, чтобы получать энергию от Европы. Об этом сообщает DEITA.RU.

В правительстве Украины заявили, что уже через три года страна перестанет зависеть в энергетической части от России – министерство энергетики уже во всю готовит инфраструктуру для отключения украинских электрических станций от единой электрической системы, созданной еще во времена СССР, когда Украина была одной из советских республик.  

Разумеется, власти Украины были бы очень рады стать ближе к Европе, хотя бы в части электроэнергии, в ближайшее время, но, по словам главы энергетического ведомства Виталия Шубина, процесс отключения от сетей России оказался не так прост и быстр.  

Министр надеется, что «электрический переход» состоится в течение трех ближайших лет, тем более, что одна часть Украины - Бурштынский энергоостров – уже давно «питается» европейским электричеством. А пока стране ничего не остается, кроме как продолжать покупать у России электричество в рамках двустороннего договора.

Екатерина Цой

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