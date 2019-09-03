Стране очень сильно не хватает ресурсов, сообщает DEITA.RU.

На Украине сложилась катастрофическая ситуация в связи с нехваткой угля. Об этом заявил депутат Верховной Рады от партии "Батькивщина".и по совместительству глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

В эфире телеканала Zik он сказал, что сейчас на складах электростанций находится на 54% меньше угля, чем в аналогичный период прошлого года.

По его словам, если в прошлом году у страны были проблемы с накоплением угля на складах, то сейчас ситуация больше похожа на катастрофу.



Депутат считает, что причиной этого стали проблемы ценообразования на энергоресурсы. Он призвал руководство страны вмешаться в ситуацию, поскольку дефицит угля может угрожать электроснабжению на Украине в зимний период.

Дмитрий Шевченко