22 Май 2019, 14:55
Украина проведёт референдум об отношениях с Россией
Источник изображения: vestifinance.ru
Зеленский хочет узнать мнение народа, сообщает DEITA.RU.
Новый президент Украины желает знать, как жители страны отнесутся к переговорам Киева с Москвой об урегулировании военного кризиса и спора о территориях.
Глава
администрации президента Андрей Богдан заявил, что этот вопрос должен решаться не только главой государства и депутатами, но и народом.
Основной темой общения между странами должен стать конфликт на Донбассе.
Дмитрий Шевченко
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