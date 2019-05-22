Зеленский хочет узнать мнение народа, сообщает DEITA.RU.

Новый президент Украины желает знать, как жители страны отнесутся к переговорам Киева с Москвой об урегулировании военного кризиса и спора о территориях.

Глава администрации президента Андрей Богдан заявил, что этот вопрос должен решаться не только главой государства и депутатами, но и народом.



Основной темой общения между странами должен стать конфликт на Донбассе.