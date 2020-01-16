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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Украина сообщила новости о сбитом самолете

самолет

Черные ящики прибыли в страну, сообщает DEITA.RU.

Киев наконец получил из Тегерана черные ящики сбитого «Боинга». Об этом сообщает РИА «ФАН» со ссылкой на сообщение директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александра Рувина.

Так, международная группа экспертов уже готовится начать расшифровку данных. К изучению самописцев приступят в понедельник, 20 января.

Кроме того, украинская сторона заявила, что опознание тел погибших до сих пор не окончено. Планируется завершить эту работу и передать тела до 19 января.

Елена Миронова

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