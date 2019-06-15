Сложная ситуация складывается на Украине: Минздрав просит граждан сделать ряд прививок во избежание эпидемий, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.

Запас лекарств в стране при этом минимальный. Некоторых жизненно важных препаратов попросту нет, и их приходится закупать в других государствах, чтобы помочь родным и близким.

Более того, пограничные службы не пропускают некоторые лекарства или вакцины, обвиняя заказавшего в попытке приобрести наркотики. С этим столкнулся гражданин Украины, попытавшийся приобрести вакцину от кори для члена семьи. Чтобы проверить посылку с вакциной, потребуется две недели два месяца. Столько занимает процедура идентификации. Удачей считается, когда удается их провезти и передать.

Источник сообщает, что Минздраву передали более чем миллион доз вакцин от кори из США и Бельгии, но механизм использования ее местным медикам не знаком. На тестирование снова нужно время.

В сложившейся ситуации врачи прямым текстом просят пациентов приобрести препараты в Белоруссии или в России. Иногда даже просят купить с запасом, чтобы передать медикам.

Анастасия Туркова

