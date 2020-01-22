Украина тоже может поменять Конституцию

Такое предложение прозвучало от Юлии Тимошенко, сообщает DEITA.RU.



Известный украинский политик, руководитель партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко высказалась об однополых браках. По мнению политика, в стране необходимо переписать Конституцию.

По мнению Тимошенко, в Конституции надо закрепить возможность создания семей только между мужчинами и женщинами. При этом, гомосексуальные пары могут существовать, но не в качестве официально зарегистрированных. Об этом сообщает РИА «ФАН».

Елена Миронова