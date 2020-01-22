telegr wh call

Новости

Юрий Трутнев оказался самым богатым членом правительства

22 Январь 2020, 11:15

Без суда и следствия: живодерский контент будут блокировать сразу

22 Январь 2020, 11:00

Краболов из Владивостока завалился на борт в Пусане

22 Январь 2020, 10:46

Минздрав России: вирус из Китая может вызвать в стране высокую летальность

22 Январь 2020, 10:30

Рокировка в правительстве: кто ушел, а кто остался

22 Январь 2020, 10:15

«Уже третий за сутки»: леера и светофоры сносят во Владивостоке

22 Январь 2020, 10:00

Развитие Дальнего Востока обсудят сенаторы

22 Январь 2020, 09:45

Официально: Юрий Трутнев сохранил свой пост

22 Январь 2020, 09:30

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Украина тоже может поменять Конституцию

Тимошенко

Такое предложение прозвучало от Юлии Тимошенко, сообщает DEITA.RU.

Известный украинский политик, руководитель партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко высказалась об однополых браках. По мнению политика, в стране необходимо переписать Конституцию.

По мнению Тимошенко, в Конституции надо закрепить возможность создания семей только между мужчинами и женщинами. При этом, гомосексуальные пары могут существовать, но не в качестве официально зарегистрированных. Об этом сообщает РИА «ФАН».

Елена Миронова

Читайте также:

Украина поменяла правила выезда детей за границу

Тимошенко раскритиковала экономику Украины

Эксперты узнали, как Зеленский справится с президентством

Популярное

Уйдет ли Кожемяко из Приморья – прогноз эксперта

«Пока цела» - дерево встало на пути девушки на чужом спортивном авто

Радиоактивный «Приус» не пустили в Приморье

Кожемяко устроил мать двоих детей сварщиком на «Звезду»
Loading...
Загрузка...
Загрузка...