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Украина тоже может поменять Конституцию
Такое предложение прозвучало от Юлии Тимошенко, сообщает
DEITA.RU.
Известный украинский политик, руководитель партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко высказалась об однополых браках. По мнению политика, в стране необходимо переписать Конституцию.
По мнению Тимошенко, в Конституции надо закрепить возможность создания семей только между мужчинами и женщинами. При этом, гомосексуальные пары могут существовать, но не в качестве официально зарегистрированных. Об этом сообщает РИА «ФАН».
Елена Миронова
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