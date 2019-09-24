Украина требует передвинуть границу России

Украина засматривается на границы России и требует пересмотра договора о сотрудничестве в Азовском море и Керченском проливе. Об этом сообщает DEITA.RU.

Вопрос о принудительном передвижении морских границ между Россией и Украиной подняло руководство Госгидрографии, который относится Минтрансу последней страны. Юристы уже назвали данную инициативу «бесперспективной».

Итак, в ведомстве считают, заключенный в 2003 году договор о сотрудничестве на деле подписан не был, а значит вопрос о положении морских границ между соседними странами остается открытым.

«Без уточнения границ суверенитет Украины не распространяется на большую часть государственных морских территорий, что делает невозможным добычу морских ресурсов в тех акваториях», - заявили в ведомстве.

Глава Госгидрографии Александр Щипцов выразил надежду на добровольное заключение соглашения по примеру Австралии и Восточного Тимора, но отметил, что понимает, что прямо сейчас и в ближайшее время Россия ничего подписывать не будет из-за «политической ситуации в стране».

Кстати, эксперт от США заявил о том, что войны за полуостров Крым между Россией и Украиной не будет т.к. совсем скоро крымчане сами заведут разговор о возращении «отобранной Россией» территории в состав Украины. Это мнение было подкреплено слухами, что жители Крыма довольно давно высказывают недовольства по поводу нынешней политики российских властей и задумываются о том, как сильно изменится уровень их жизни после возвращения на Родину, где процветает демократия и открыт прямой путь в Европу, НАТО и Евросоюз.

Екатерина Цой