Украина взыскала миллиардную компенсацию с «Газпрома»

Украинский «Нафтогаз» взыскал с «Газпрома» порядка 2,1 млдр долларов, сообщает DEITA.RU.

Как сообщает портал LIGA.net, указанная сумма – это 45% от всей компенсации, которую присудил Стокгольмский арбитраж.

По словам главы украинской компании, именно столько Украина не заплатила за голубое топливо, поставленное в 2014-2015 годах. Сумма есть в отчетах компании, с нее заплатили налоги и дивиденды.

Кроме того, как отметил Андрей Коболев, «Газпром» остается должен почти три миллиарда – это сумма с учетом процентов. Сейчас «Нафтогаз» добился ареста активов крупной газовой компании. Это дает гарантию на то, что деньги придут по иску.

«Если «Газпром» не заплатит, то местные суды дадут разрешение на продажу активов», - выразил уверенность лидер компании.

Ранее источники газового рынка отмечали, что «Газпром» не стал размещать еврооблигации как раз по причине подозрения в возможности ареста активов.

Напомним, недавно Владимир Путин дал старт проекту «Сила Сибири» на Дальнем Востоке и «направил» его в Китай. Проект «Газпрома» станет самой масштабной системой транспортировки газа в восточной части страны. Благодаря ему из Якутского и Иркутского центра голубое топливо будет отправляться российским дальневосточникам и в Поднебесную.

Александра Маслова