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Украина закрыла границу с Россией
Пропускной пункт на границе с Россией в Крыму был закрыт Украиной накануне, 7 ноября, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказал представитель Пограничного управления ФСБ России на полуострове.
Украинский пункт «Каланчак» закрыли без объяснения причин в 9 часов 20 минут по местному времени. В связи с чем был прекращен пропуск автомобилей и других транспортных средств через пункт пропуска «Армянск».
Всем желающим попасть на Украину следует это сделать через пункт пропуска «Перекоп» и «Джанкой».
Стоит отметить, закрытие пункта пропуска произошла накануне старта продаж железнодорожных билетов в Симферополь и Севастополь. Пассажирские составы отправятся из Москвы и Санкт-Петербурга в 14 часов 23 декабря.
Пользователи интернетом отметили, что закрытие пункта пропуска могло произойти по нескольким причинам. «Уже месяц Украина строит новый пропускной пункт «Каланчак» и машины на другие пункты отправляют», — пишут люди.
Работы, по словам руководителя Херсонской области Юрия Гусева, по возведению контрольных пунктов закончатся в ноябре.
Екатерина Брязгунова