На Украине начался отбор на детский аналог Евровидения, сообщает DEITA.RU.



Власти Украины запретили принимать на Евровидение заявки от тех юных участников, которые хоть раз выступали в России. Об этом сообщает «Ура.ру».

На сайте телерадиокомпании, которая и проводит этот конкурс, опубликованы правила участия в отборе на детский песенный конкурс - аналог Евровидения. Среди прочего, там указано, что к участию не допустят юных певцов и певиц, которые с 1 января 2014 года выступали на территории «страны-агрессора» (скорее всего, речь идет именно о территории Российской Федерации, хотя никаких уточнений нет) и на «оккупированной территории» (имеется в виду Крым).

Ранее сообщалось о том, что на Украину запретили провозить авто, собранные в России.