Украина запретила участие в Евровидении для тех, кто любит Россию
На Украине начался отбор на детский аналог Евровидения,
сообщает DEITA.RU.
Власти Украины запретили принимать на Евровидение заявки от тех юных участников, которые хоть раз выступали в России. Об этом сообщает «Ура.ру».
На сайте телерадиокомпании, которая и проводит этот конкурс, опубликованы правила участия в отборе на детский песенный конкурс - аналог Евровидения. Среди прочего, там указано, что к участию не допустят юных певцов и певиц, которые с 1 января 2014 года выступали на территории «страны-агрессора» (скорее всего, речь идет именно о территории Российской Федерации, хотя никаких уточнений нет) и на «оккупированной территории» (имеется в виду Крым).
Ранее сообщалось о том, что на Украину запретили провозить авто, собранные в России.