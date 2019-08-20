На Украине пожаловались, что Россия процветает при санкциях, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.

Несмотря на наложенные Западом санкции, предприятия из РФ продолжили работу и за границами государства, причем успешно, указывает украинский юрист Станислав Куценко в эфире телеканала «Прямой».

Как будто принятые меры оказались не эффективны: россияне отдыхают за рубежом, а москвичи живут роскошно, говорит Куценко. Он не согласен с заявлением временного поверенного США на Украине Уильяма Тейлора о том, что в правительстве РФ ищут способы ослабить ограничения.

Юрист считает, что санкции в адрес России нужно продлевать и усиливать. Иначе продолжается строительство «Северного потока», а федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель это молчаливо одобряет. Крупные российские предприятия вроде «Газпрома» также нашли способы обходить санкции и не теряют свою прибыль.

Куценко уверен, что со своей задачей действующие ограничения не справляются.

Анастасия Туркова