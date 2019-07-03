Украинцам запретят материться в СМИ, телеэфире, в Сети или во время публичных выступлений, такой законопроект рассматривают депутаты в Раде, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Ура.ру.

Нарушителей-матершинников накажут гривной – им придется отдать 680-1275 гривен за штраф. В качестве альтернативы гражданам предложили пойти на исправительные работы с отчислением 20% от зарплаты государству или же административный арест длительностью до 15 суток.

Ольга Богомолец, народный депутат Рады от фракции «Блок Петра Порошенко», считает, что данная мера необходима, и ее стоит ввести. Кабмин даже утвердит список бранных слов, которые запретят.

Сами украинцы отнеслись к идее скептически, назвав ее популизмом и раскритиковав в соцсетях. Они уверены, что иначе как матерными словами происходящее в стране описать не получится.

Анастасия Туркова