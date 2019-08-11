Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому поступило предложение о том, чтобы в стране провести денежную реформу, сообщает DEITA.RU. Соответствующая петиция появилась на официальном интернет-ресурсе президента в конце минувшей недели.

В тексте петиции говорится, что из-за нестабильности гривны было бы неплохо провести реформу, в результате которой страна откажется от национальной украинской валюты в пользу доллара. После того, как решение о смене валюты будет принято, обязательно нужно пересчитать все цены, в том числе на образование, услуги ЖКХ, пенсии, зарплаты и товары первой необходимости.

Если петиция за девяносто дней наберет 25 тысяч подписей, то Владимиру Зеленскому придется рассмотреть ее и принять какое-то решение.

Ранее украинцы запустили петицию о том, чтобы президент своим волевым решением восстановил авиасообщение между Россией и Украиной.

Екатерина Брязгунова