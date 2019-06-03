Просты украинцы, несмотря на рьяную антироссийскую политику, хотят дружить с Россией, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал сенатор Совфеда Ольга Ковитиди.

По словам Ковитиди, украинский народ максимально близок к русским, и более того, даже является братским народом. Народная избранница убеждена, что рано или поздно отношения между Россией и Украиной нормализуются. Тех политиков, которые не понимают этого, ждет забвение в будущих поколениях.

Ранее прошла информация о том, что мэр города Харькова Геннадий Кернес выразил желание начать переговоры с Россией, так как это желают сами украинцы.

Екатерина Брязгунова