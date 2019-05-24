Новый глава не правит ещё недели, сообщает DEITA.RU.

На официальном портале украинского президента появилось сразу несколько петиций с предложением отменить ранее созданную петицию об отставке Владимира Зеленского.

Если автор первого документа наставал на том, что новому руководителю страны не хватает легитимности и полученные результаты на выборах не соответствуют действительности, то создатели последующих прошений наоборот полностью поддерживают нового президента.

Также в свежих петициях указано, что десятки тысяч людей, а именно столько поддержало в интернете отставку Зеленского на данный момент, не могут определять судьбу всего государства.

Сама популярная из них собрала уже более 8 тысяч подписей.

В администрации президента заявили, что не смотря на большое количество проголосовавших, не воспринимают ни поданные "за", ни поданные "против" петиции всерьёз и относятся к ним как к шутке.