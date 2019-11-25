Украинцы массово получают российские паспорта

За три квартала 2019 года российское гражданство получили в полтора раза больше граждан, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает DEITA.RU.

Чаще всего гражданами России хотят стать украинцы, которые проживают на территории самопровозглашенных народных республиках Донбасса.

Согласно полученной статистики от МВД, в общей сложности российское гражданство с января по сентябрь включительно получили 285 тысяч человек, из них 146 тысяч — жители ЛНР и ДНР. Примечательно, что, по официальным данным на 2017 год, на территории самопровозглашенных республик проживали 3,76 миллиона человек. Таким образом, можно предположить, что четыре процента граждан Донбасса стали полноценными гражданами России.

Также российские паспорта получили бывшие граждане Армении, Узбекистана, Казахстана, Молдавии и Таджикистана.

Екатерина Брязгунова