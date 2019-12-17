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Украинцы массово скупают дома в России

дом, квартира, ванная, раковина, вода

Иностранцев интересует недвижимость на самом популярном курорте, сообщает DEITA.RU.

Покупка недвижимости на главном курорте России, в Сочи, интересует не только россиян, но и иностранцев. К такому выводу пришли в риелторском агентстве «Мандарин».

Так, по данным компании, активнее всего недвижимость в городе-курорте скупают именно украинцы. На втором месте граждане Белоруссии, на третьем – казахи.

Сообщается, что в большинстве случаев иностранцы покупают именно квартиры. Их используют как для собственных нужд, так и для сдачи в аренду отдыхающим. А вот дома популярнее всего среди казахов. Их используют для организации мини-отелей.

Елена Миронова

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