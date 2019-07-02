На территории Украины, по имеющимся данным, около двух тысяч жителей нуждаются в пересадке органов и тканей. Но новый закон, действующий на территории страны, предполагает проведение не более 532 подобных хирургических вмешательств в год, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на РИА ФАН. Все остальные больные, оказавшиеся в очереди, как и страдающие другими тяжелыми болезнями, вынуждены справляться самостоятельно – как угодно.

Заболевшие стремятся пройти лечение в России или Белоруссии, где схема трансплантации органов проще, операция – дешевле, и проблем с законодательством нет.

Украинцы написали коллективное письмо в министерство, грозя сдать паспорта и обратиться к чиновникам РБ и РФ с просьбой предоставить гражданство или вида на жительство.

На Украине родственники не имели права отдать почку, часть печени или легкого даже близким, сложные операции проводились только с особого разрешения министерства, а список препаратов, запрещенных ко ввозу, только растет. Люди обоснованно боятся за свое здоровье и требуют, чтобы Минздрав принял меры. Настроены они решительно.

Анастасия Туркова