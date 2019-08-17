На сайте выложили все личные данные членов экипажа, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА «ФАН».



На скандальном украинском сайте появились сообщения о самолете «Уральских авиалиний», который совершил экстренную посадку в кукурузном поле. При этом авторы заметки начали откровенную травлю героических сотрудников авиакомпании. На сайте также опубликовали все личные данные семерых членов экипажа – пилотов и бортпроводников.

Как считает директор Украинского центра социальной аналитики Евгений Филиндаш, единственная цель такого действия – привлечь внимание к скандальному сайту, который перестал пользоваться популярностью.

Кроме того, эксперт заявил, что все предыдущие деяния авторов сайта – настоящие преступления.

Елена Миронова