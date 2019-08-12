С ножом на соотечественника пошли активисты Украины. Молодым украинцам не понравились российские нашивки на одежде у мужчины, сообщает DEITA.RU.



На популярном видеопортале Youtube появилось видео за авторством украинских активистов. Молодые парни сняли собственное нарушение закона. Активистам не понравились нашивки на одежде соотечественника, поэтому они срезали их ножом. Рубашка была безвозвратно испорчена «патриотами», хотя они сообщили жертвам нападения (иначе это назвать сложно) о том, что подарят футболку, выполненную в цветах флага Украины – желто-голубую.

Примечательно, что пострадавший – мужчина много старше активистов, однако это их не остановило. Символы России – флаг, серп и молот, а также надпись «Омон», по всей видимости, заставили юных украинцев позабыть об уважении к старшим.

Спутница мужчины пыталась остановить ребят с ножом, сказав, что он мог бы попросту снять одежду, неугодную активистам. При этом сам мужчина вел себя достаточно скромно и не выражал несогласия, хотя лезвие ножа скользило в миллиметре от кожи. Мужчина подчеркнул, что он «за Украину», говорил на украинском языке, а рубашку приобрел в Испании, попросту не глянув на злополучные нашивки.

В сети началось активное обсуждение видеоролика. Стоит отметить, что даже соотечественники авторов видео называют поступок, мягко говоря, неразумным.

Софья Корф