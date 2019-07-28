Украинцы требуют от главы страны Владимира Зеленского восстановления авиасообщения с Российской Федерацией, сообщает DEITA.RU.

Петиция соответствующего содержания появилась на официальном интернет-ресурсе главы государства. На данный момент свой автограф под прошением оставили свыше 90 человек. Чтобы документ рассмотрел народный избранник, в первую очередь необходимо собрать 25 тысяч подписей.

Как рассказала автор идеи Виктория Тимченко, которую цитирует РБК, из-за отмены рейсов сильно страдают граждане Украины, которые не могут повидаться с родственниками на полуострове.

Напомним, прямые рейсы между Россией и Украиной отменены в октябре 2015 года, и до сих пор о их возвращении речи не было. Более того, российские самолеты не могут пролетать над территорией Украины.

Екатерина Брязгунова